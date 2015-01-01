Тото Кутуньо мог погибнуть в потерпевшем катастрофу российском самолете

Знаменитый певец отказался от поездки в Сирию с ансамблем им. Александрова из-за других планов.

Тото Кутуньо Instagram

Известный итальянский певец Тото Кутуньо шокирован известием о катастрофе самолета Минобороны России , в котором в Сирию летели артисты.

Об этом пишет comments.ua.

Певец заявил, что он тоже мог оказаться в их числе, ведь месяц назад получил приглашение поучаствовать в концерте в Сирии. Тото Кутуньо отказался от приглашения только потому, что у него уже были запланированы другие мероприятия.

"Я глубоко потрясен крушением российского самолета и гибелью музыкантов... Мне тоже предлагали выступить с ансамблем имени Александрова в Сирии именно 29 декабря. Если бы не уже сверстанный график гастролей... Нам пришлось отказаться", — сказал Тото Кутуньо.

Напомним, в России назвали главные версии авиакатастрофы Ту-154.