Трамп назвал своего любимого спортсмена

До победы на президентских выборах политик часто посещал матчи US Open с участием испанского теннисиста.

Дональд Трамп Reuters

Президент СШАзаявил, что испанский теннисист, первая ракетка мира в одиночном разрядеявляется его любимым спортсменом.

Об этом он рассказал на встрече с председателем правительства Испании Мариано Рахоем, пишет "Гордон" со ссылкой на Tennis World USA.

По его данным, до победы на президентских выборах политик часто посещал матчи US Open с участием испанца.

"Вы знаете, кто мой любимый спортсмен? Рафаэль Надаль. Мне нравится Рафа. Он всегда стремится к победе. Он победитель", — отметил глава Штатов.

Ранее в СМИ попали интервью Дональда Трампа, которые он дал задолго до избрания президентом США, в одной из бесед тот оценил внешность американских актрис, в частности, Анджелины Джоли и Шарлиз Терон.