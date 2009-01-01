Трамп назвал своего любимого спортсмена

До победы на президентских выборах политик часто посещал матчи US Open с участием испанского теннисиста.
Об этом он рассказал на встрече с председателем правительства Испании Мариано Рахоем, пишет "Гордон" со ссылкой на Tennis World USA.
По его данным, до победы на президентских выборах политик часто посещал матчи US Open с участием испанца.
"Вы знаете, кто мой любимый спортсмен? Рафаэль Надаль. Мне нравится Рафа. Он всегда стремится к победе. Он победитель", — отметил глава Штатов.
Ранее в СМИ попали интервью Дональда Трампа, которые он дал задолго до избрания президентом США, в одной из бесед тот оценил внешность американских актрис, в частности, Анджелины Джоли и Шарлиз Терон.