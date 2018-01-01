"Трансвестит на капоте". Анастасия Волочкова сделала шпагат на кабриолете, фото

Российская балерина пообещала, что в соцсети не перестанет будоражить пользователей.

Анастасия Волочкова показала фото, на котором запечатлена сидящей на шпагате на авто instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в купальнике на шпагате на кабриолете.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал почти 20 тысяч лайков.

"… Я не перестану вас радовать, будоражить и возбуждать", — подписала фото Волочкова.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Еб*нько — это диагноз. Трансвестит на капоте", — olgamarusy. "Да! Позорище! Настя, включи мозги!", — написала rybakova1524. "Ты отлично выглядишь!", — считает gochancik.

Анастасия Волочкова показала фото, на котором запечатлена сидящей на шпагате на авто instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова утверждала, что не перестанет "будоражить" своими шпагатами, поскольку они являются элементом ее профессии, растяжка досталась ей "неимоверным трудом".

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