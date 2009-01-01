Транзитом из России скандальная украинская певица внезапно выступила в Киеве: видео

Скандально известная певица Ани Лорак вернулась в родные пенаты ради выступления "FREEDOM BALLET"

В Киеве накануне на сцене Национального дворца искуств "Украина" неожиданно для зрителей юбилейного выступления танцевального коллектива "FREEDOM BALLET" выступила известная поп-певица Ани Лорак.

Изначальное в афише мероприятия не было никакой информации о ее участии, однако организаторы держали интригу, сообщив, что на концерте выступит специально приглашенный гость.

Данное выступление стало первым в Киеве за последние три года для Лорак, которая уже достаточно давно живет и работает в России. На сцене "Украины" артистка исполнила одну музыкальную композицию.

К слову, недавно Лорак в Москве получила престижную премию в сфере поп-музыки – "Золотой граммофон".

Напомним, ранее сообщалось о том, что пародия на клип Ани Лорак порвала Сеть.