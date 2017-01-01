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"Трехногая" Риз Уизерспун и "многорукая" Опра Уинфри. В Сети высмеяли ляпы на фото звезд

Сегодня, 14:30

Известные американки позировали для обложки Vanity Fair.

Опра Уинфри
Опра Уинфри позировали для обложки Vanity Fair Reuters
Американский журнал Vanity Fair каждый год выпускает номер, посвященный главным героям Голливуда, в 2018-м обложку украсили 12 звезд, в частности, телеведущая Опра Уинфри и актриса Риз Уизерспун.

Интернет-пользователи заметили, что на снимке у артистки три ноги.

Также в Сети проанализировали снимок, сделанный за кадром фотосъемки для издания, на нем также есть ляп — у ведущей три руки. Юзеры уже высмеяли "находки".

Голливуд, Уинфри, Уизерспун
Опра Уинфри и Риз Уизерспун позировали для обложки Vanity Fair Скриншот со страницы instagram.com/vanityfair

Уинфри,Уизерспун
Опра Уинфри и Риз Уизерспун позировали для обложки Vanity Fair Скриншот со страницы twitter.com/tnwhiskeywoman

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