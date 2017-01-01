"Трехногая" Риз Уизерспун и "многорукая" Опра Уинфри. В Сети высмеяли ляпы на фото звезд

Известные американки позировали для обложки Vanity Fair.

Опра Уинфри позировали для обложки Vanity Fair Reuters

Американский журнал Vanity Fair каждый год выпускает номер, посвященный главным героям Голливуда, в 2018-м обложку украсили 12 звезд, в частности, телеведущая Опра Уинфри и актриса Риз Уизерспун

Интернет-пользователи заметили, что на снимке у артистки три ноги.

Также в Сети проанализировали снимок, сделанный за кадром фотосъемки для издания, на нем также есть ляп — у ведущей три руки. Юзеры уже высмеяли "находки".

Опра Уинфри и Риз Уизерспун позировали для обложки Vanity Fair Скриншот со страницы instagram.com/vanityfair