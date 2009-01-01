Тренеры "Голосу країни-7" назвали объятия Сергея Бабкина "запрещенным приемом"

Участниками проекта стали поющий учитель истории и загадочная девушка, скрывающая лицо

Вчера зрители телеканала "1+1" увидели третий эпизод седьмого сезона главного вокального проекта страны " Голос країни ".

Одной из самых ярких участниц стала 30-летняя Марта Адамчук из Черновицкой области, которая пришла на "Голос країни" для того, чтобы доказать самой себе, что может стать успешной сольной певицей.

Марта 3 года работала бек-вокалисткой дуэта Потап и Настя, и сейчас девушке интересно, узнает ли ее голос Потап. Мощным исполнением песни Игоря Талькова "Я вернусь" Марта развернула все четыре кресла.

"Это сложнейший шаг для всех артистов, которые долго работают на бек-вокале и становятся заложниками такой позиции. Сделать первый самостоятельный шаг потом очень сложно, и у тебя сегодня это получилось. Марта, я тебе говорил, что ты станешь круче, чем София Михайловна Ротару. Браво!" — сказал Потап.

За талантливую участницу развернулась настоящая борьба, но своим тренером из четырех звезд девушка выбрала Сергея Бабкина.

Стоит отметить, что среди тренеров уже ходит шутка о том, что своими объятиями Сергей Бабкин завораживает участниц, которые в результате выбирают его в качестве своего тренера.

"Я понял, что происходит с женщинами! Как только они обнимают Сергея, у них сразу слезы на глазах", — в шутку возмутился Потап.

"Давайте официально запретим на проекте Сергею обнимать участниц", — с юмором предложила тренер Джамала.

23-летний Александр Минаев из Запорожья работает учителем истории в школе, но душа его больше лежит к музыке. Часто на свои уроки Александр берет гитару и поет ученикам песни. Такой неформальный подход к обучению приносит свои результаты — ученики Александра обожают уроки истории.

"На такой урок истории я бы также приходила", — отметила Тина Кароль.

На сцене "Голосу країни-7" Александр исполнил песню Петра Налича "Guitar" и развернул кресло Потапа, попав в его команду.

22-летняя Катерина из города Черновцы пришла на "слепые прослушивания" "Голосу країни-7" с закрытым вуалью лицом. Загадочная участница исполнила романс "Я ехала домой", но наотрез отказалась показать свое лицо.

"Я очень люблю сцену, но боюсь открывать лицо, поэтому я в вуали. Я считаю себя некрасивой. Но сейчас я хочу открыть свое сердце и показать душу", — рассказала участница.

"Вы меня смущаете, и одновременно мне хотелось Вас поддержать. Когда не видно лица, остается одна загадка и голос. А наш проект так и называется — "Голос країни", — прокомментировал Потап.

"Я пришла на проект "Голос країни", чтобы люди поверили в сказку", — рассказывает 19-летняя Ингрет Костенко из Винницы. С 11 лет "космическая" девушка пишет песни о своем выдуманном мире.

На сцене вокального проекта "1+1" Ингрет настолько свободно и талантливо исполнила песню Пелагеи "Пташечка", что развернула к себе всех тренеров. "Ты самобытная, ты особенная, ты яркая. Эта сцена сегодня твоя", — прокомментировала Тина Кароль выступление участницы.

"Я гармонирую с космосом", — заявила девушка.

"Обожаю космос!" — ответил ей Сергей Бабкин.

"Мне кажется, я уже знаю, к кому она пойдет", — добавила Джамала, намекая на Сергея Бабкина.

Тем не менее, своим тренером Ингрет Костенко выбрала Потапа.

Напомним, стилист рассказала, во что одеты звездные тренеры и ведущие "Голосу країни-7".