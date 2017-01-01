Трепет и благоговение. Беременная Джамала показала животик, фото

Теперь я чувствую трепет и благоговение, говорит Джамала о своей беременности.
Однако певица таки решила похвастаться своими формами и опубликовала соответствующие видеоролики в Instagram.
Певица показала, как она озвучивает моменты в кинофильме, подписав видео "i'm like a Bird".
На кадрах видно, что у певицы достаточно большой срок беременности и она выглядит невероятно бодрой и счастливой.
Джамала одета в стильный комбинезон и удобную обувь, а на других фото примерила удобный спортивный костюм и кроссовки.
Певица успевает не только радоваться счастливой беременности, но и дальше занимается своим любимым делом.
Кроме того, в интервью "Караван историй" Джамала рассказала, что хоть в душе она до сих пор остается тинейджером, она испытывает истинное благоволение.
Джамала призналась, что беременность была непланированной, и узнав о ней, певица "испытала шок и смятение".
"Вау, что мне с этим делать (с беременностью, – ред.), я не готова, я неорганизованная, в душе я тинейджер, вольная птица, а теперь придется менять весь жизненный уклад! Но теперь я чувствую трепет и благоговение. Мне кажется, даже самые заядлые атеистки начинают верить в Бога во время беременности", — сказала Джамала.
Напомним, ранее Джамала решила немного сменить амплуа и исполнила танец на одной из одесских улиц.