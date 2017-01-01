Трепет и благоговение. Беременная Джамала показала животик, фото

Теперь я чувствую трепет и благоговение, говорит Джамала о своей беременности.

Джамала рассказала о переменах в ее жизни.

Беременная украинская победительница "Евровидения" певица Джамала в своих фотосессия пока скрывала свой округлившийся животик под широкими платьями.

Однако певица таки решила похвастаться своими формами и опубликовала соответствующие видеоролики в Instagram.

Певица показала, как она озвучивает моменты в кинофильме, подписав видео "i'm like a Bird".

На кадрах видно, что у певицы достаточно большой срок беременности и она выглядит невероятно бодрой и счастливой.

Джамала одета в стильный комбинезон и удобную обувь, а на других фото примерила удобный спортивный костюм и кроссовки.

Певица успевает не только радоваться счастливой беременности, но и дальше занимается своим любимым делом.

Кроме того, в интервью "Караван историй" Джамала рассказала, что хоть в душе она до сих пор остается тинейджером, она испытывает истинное благоволение.

Джамала призналась, что беременность была непланированной, и узнав о ней, певица "испытала шок и смятение".

"Вау, что мне с этим делать (с беременностью, – ред.), я не готова, я неорганизованная, в душе я тинейджер, вольная птица, а теперь придется менять весь жизненный уклад! Но теперь я чувствую трепет и благоговение. Мне кажется, даже самые заядлые атеистки начинают верить в Бога во время беременности", — сказала Джамала.

Напомним, ранее Джамала решила немного сменить амплуа и исполнила танец на одной из одесских улиц.