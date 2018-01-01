Треть зрителей ушла с концерта Олега Скрипки после русофобской шутки

Артист вызвал возмущение у россиян.

Артист вызвал возмущение у россиян Instagram

Фронтменгруппы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипкарассказал о концерте в Голландии, когда после его слов о Гаагском суде над Россией, встали и вышли треть зрителей.

Воспоминаниями музыкант поделился в эфире "112" телеканала в программе "Бацман".

Он отметил, что во время выступления "ляпнул" фразу, которая, как оказалось, оскорбила часть аудитории.

"В Гааге мы полгода играли концерт с "ВВ" и я эмоцинально ляпаю языком - ну, нас очень хорошо принимали: "Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать, где будет скоро суд над Россией", и раз – треть зала берет и выходит", — сказал Скрипка.

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По словам музыканта, он не знал, что на концерте были россияне – ведь они давно на концерты "ВВ" не ходят.

"А в Голландии на "расслабоне" они взяли и пришли. Но, тем не менее, некоторые потом пришли за автографом и спрашивали "Вы нас не любите, почему вы нас обижаете? А оказывается, я был провидцем - в Гааге был суд", - добавил артист.

Ранее Скрипка предлагал "создать гетто для тех, кто не может выучить украинский, потому что у них низкий IQ".

Ранее заслуженного артиста Украины "засекли" в Москве на концерте ко Дню Победы.

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