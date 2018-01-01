"Трусы видно!". Светлана Лобода покрасовалась в обтягивающем наряде, фото

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1 / 3 Светлана Лобода позировала в обтягивающем наряде (instagram.com/lobodaofficial)

Снимки певицы в соцсети за пять часов собрали десятки тысяч лайков.

Светлана Лобода позировала в обтягивающем наряде instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в обтягивающем наряде и в пиджаке.

Фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за пять часов они собрали более 63 тысяч лайков.

Снимки по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Трусы видно!)", — отметил nof_.q. "Вызывающий наряд", — написал ___k_i_f_a___. "Просто невыносима шикарна", — считает evgeniastepanova83.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку. СМИ писали, что отцом малыша является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

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