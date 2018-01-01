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"Ты беременна?": Tayanna выставила редкое фото с сыном, фанаты заподозрили ее в интересном положении

Сегодня, 12:02

Певица поделилась трогательным снимком в Instagram.

Tayanna
Певица поделилась трогательным снимком Фото: beztabu.net
Украинская певица Tayanna, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, поделилась милым фото со своим 5-летним сыном Даниэлем.

"Мама и сын", - подписала она кадр в Instagram, и добавила эмоджи красное сердечко.

Поклонники певицы впервые увидели ее сына, и удивились, что он такой взрослый.

"Мама и ребенок-это Прелесть!", "Милые и прекрасные", "Ого какой он у вас уже большой", "Красивые", - задаривали комплиментами артистку и ее сына фанаты.

Другие же фанаты из-за позы и оверсайз свитера посчитали, что певица беременна.

"Вы беременны?", "Она беременна?", "Класс) ты беременна?",  - спрашивали подписчики. 

Tayanna
Сыну певицы уже 5 лет instagram.com/tayanna_reshetnyak

Ранее Tayanna показала, как изменилась за последние годы.
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Tayanna, Татьяна Решетняк, сын, беременна
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