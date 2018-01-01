"Ты в моем вкусе": Олег Винник представил новую песню "с перчинкой"

Артист выпустил новую композицию "Ты в курсе".

Артист выпустил новую песню olegg.vynnyk/instagram

Украинский певец Олег Винник презентовал в сети новую песню "Ты в курсе", строки которого рассказывают его слушателям о непростых отношениях и страстной любви.

Свой сингл артист презентовал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что новый трек певца об отношениях "с перчинкой", неких игривых моментах и безбашенных поступках.

Как отметил сам Олег Винник, в жизни часто случается так, что непростые отношения перерастают в страстную любовь.

"Круто сказать в глаза человеку: "я знаю, ты в курсе, что ты в моем вкусе", - подчеркнул он.

Артист считает, что эта песня сможет смело составить конкуренцию его хиту "Нино".

Фанатки певца уже оценили песню Винника, они отмечают, что теперь этот сингл станет номером один в их плейлисте.

Ранее Олега Винника познакомили с его тремя сыновьями.