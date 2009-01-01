У 55-летнего продюсера Юрия Фалесы родился сын

Избранница Юрия Екатерина рожала в одном из киевских роддомов.

Юрий Фалеса Facebook

11 марта стало известно, что в семье 55-летнего известного украинского продюсера, который раньше занимался продюсированием Ани Лорак, а также был ее гражданским мужем с 1997 по 2005 год, Юрия Фалеса родился сын.

Об этом пишет Вести.

"Это случилось 8 марта! Сыночка назвали Александром — в честь полководца Александра Македонского. Вес — 3,5 килограмма, рост – 52 см", — рассказал Фалеса.

Избранница Юрия Екатерина рожала в одном из киевских роддомов. По словам Юрия, они вместе примерно полтора года, Катя не связана с шоу-бизнесом.

Отметим, что Саша стал для Юрия Фалесы третьим ребенком. От первого брак у него есть 32-летний сын Артем и 28-летняя дочь Иванна.

Напомним, Monatik во второй раз стал папой.