У 55-летнего продюсера Юрия Фалесы родился сын

Избранница Юрия Екатерина рожала в одном из киевских роддомов.
Об этом пишет Вести.
"Это случилось 8 марта! Сыночка назвали Александром — в честь полководца Александра Македонского. Вес — 3,5 килограмма, рост – 52 см", — рассказал Фалеса.
Избранница Юрия Екатерина рожала в одном из киевских роддомов. По словам Юрия, они вместе примерно полтора года, Катя не связана с шоу-бизнесом.
Отметим, что Саша стал для Юрия Фалесы третьим ребенком. От первого брак у него есть 32-летний сын Артем и 28-летняя дочь Иванна.
Напомним, Monatik во второй раз стал папой.