У актрисы Аманды Сейфрид обнаружили редкое заболевание

Актриса жалеет, что диагноз ей поставили так поздно.

Аманда Сейфрид Instagram

Актриса Аманда Сейфрид страдает редким тяжелым заболеванием.

Об этом пишет 7 Дней.

Актриса жалеет, что диагноз ей поставили так поздно.

"Меня с раннего детства преследовали страхи, фобии, непроизвольное стремление все контролировать, — рассказала актриса в интервью. — Все это симптомы моей психосоматической болезни, обсессивно-компульсивного расстройства психики. Диагноз мне, к сожалению, поставили только в 19 лет. К сожалению — потому что моя жизнь была бы намного легче, если бы еще в детстве я знала причину своих панических атак, бессонницы, безумных страхов. Если бы могла обсудить их со специалистом, получить лекарства. Ведь я каких только ужасов о себе не представляла, уверенная, что со мной что-то не так...".

Допис, поширений Amanda Seyfried (@mingey) Лип 17, 2017 о 9:06 PDT

Подростком Аманда не выдержала такой кошмарной жизни и рассказала о своих страхах маме. "Она пожала плечами — мол, понятия не имею, что это может означать. И посоветовала не заморачиваться. Всякого рода психические проблемы — табу для большинства людей, они не хотят их замечать... При этом у нас была прекрасная семья. Конечно, я старалась не выдавать себя. Хорошо училась, занималась спортом, у меня было много друзей. Но стресс, который я испытывала наедине с собой, мешал радоваться жизни. Все эти навязчивые состояния временами превращали мое существование в настоящий кошмар. Уже в пятилетнем возрасте я не терпела, когда носки не были уложены ровно, одна пара к другой, и не разложены по цвету... С ужасом вспоминаю и то, как в 14 лет у меня неделю длилась бессонница..." Господи, как было бы здорово, если бы взрослые сказали мне тогда: "Это не страшно. С этим можно нормально жить. Ты не инопланетянка, не чужая в этом мире, не сломанная кукла…". Но я услышала что-то подобное, лишь когда выросла и наконец-то попала к правильному врачу, а он прописал мне лекарство, которое придется принимать всю жизнь", — рассказала звезда.

Напомним, Робби Уильямс страдает редким психическим расстройством.