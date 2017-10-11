﻿ У Ани Лорак сильно увеличилась грудь, опубликованы фото

Пышный бюст Лорак вызвал много вопросов.

Ани Лорак Instagram

Певица Ани Лорак шокировала поклонников своими новыми формами.

Снимок со съемок клипа Каролина опубликовала у себя на странице в Instagram.

На съемках клипа на композицию "Новый бывший" певица удивила откровенным и смелым образом.

Режиссером клипа выступил Алан Бадоев.

На снимке Ани позирует в вещах от украинского бренда TATTOOSWEATERS (дизайнер и стилист Анна Осмехина). Лорак предстала в топе и лосинах.

Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev) Окт 11 2017 в 2:47 PDT

Подписчики подозревают, что певица увеличила грудь. Пышный бюст Лорак вызвал много вопросов.

"Что с грудью? Как-то неестественно выглядит", "Что с грудью?", "Странно выглядит", "Откуда такая грудь?", "Ужас, надеюсь это фотошоп", "Грудь жесть! Сильно перефотошопили!", "Ким Кардашьян нервно курит в сторонке", "Ну с грудью явно переборщили", "С грудью перебор", "Грудь слишком большая", "Я вас даже не узнала", "Что с грудью? Резко выросла?", — комментируют пользователи.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)Окт 11 2017 в 5:26 PDT

Напомним, Алина Гросу блеснула обнаженной грудью.