У беременной Хлое Кардашьян начались преждевременные схватки после известий об измене бойфренда

Ребенок может появиться на свет раньше запланированного срока.

Ребенок может появиться на свет раньше запланированного срока instagram.com/khloekardashian

У американской телезвезды Хлое Кардашьян начались преждевременные схватки после того, как она узнала об измене бойфренда накануне рождения их ребенка

По срокам Хлое должна родить в конце апреля, но из-за психологического потрясения может родить и раньше. Ее семья направилась к ней в Кливленд, где она решила рожать, сообщает портал TMZ.

Таблоиды предполагают, что схватки у Кардашьян начались после слухов об измене ее бойфренда 27-летнего баскетболиста Тристана Томпсона. Он был замечен целующимся с сотрудницей стриптиз - клуба PH-D Lounge Лани Блэр в Нью-Йорке.

Мать Хлое Крис Дженнер немедленно отправилась из Лос-Анджелеса в Кливленд.

"Крис уже в Кливленде и предоставляет Хлое всяческую поддержку. Ким прилетит в самое ближайшее время. Хлое находится в угнетенном эмоциональном состоянии, и они пытаются ей помочь", - сказал инсайдер изданию People.

Также он добавил, что новости об изменах любимого Хлое стали для ее родных шоком, и теперь они хотят, чтобы она прекратила отношения с отцом своего будущего ребенка.

"Тристан вызвал гнев у всей семьи Кардашян. Сейчас главное для них всех - скорее привезти Хлое домой и не подвергнуть опасности ребенка. Ее родные уверены, что в ее интересах прекратить отношения с Тристаном, но в любом случае они ее будут поддерживать, какое бы она решение не приняла", - сообщил инсайдер.

Ранее СМИ рассекретили пол будущего ребенка Хлое Кардашьян.