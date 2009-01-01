У Брэда Питта умерла бабушка, а он не захотел проститься с ней

Несколько лет назад, когда ее здоровье ухудшилось, ее поместили в дом престарелых.

Брэд Питт фото: vk.com

Западные СМИ узнали, что недавно умерла бабушка Брэда Питта , которая умоляла внука ее навестить.

Об этом пишет 7 Дней.

Но Брэд так и не появился, даже ради того, чтобы с ней проститься.

95-летняя Бэтти Расселл, бабушка актера по отцовской линии, до самого конца сохраняла трезвость рассудка. И она не раз говорила своим сестрам, которые ее постоянно посещали, что очень соскучилась по внуку. Но он не только не приезжал, но не звонил и не писал. Бэтти не видела Питта почти десять лет.

Как рассказала тетя актера — Мэри Энн — Брэд приезжал в последний раз в Оклахому, где жила его бабушка, в 2008 году. Это произошло незадолго до появления на свет близнецов Нокса и Вивьен, которых вскоре родила Анджелина Джоли. Между тем Бэтти, по свидетельству Мэри, постоянно вспоминала про Питта. "Наверное, он очень занят, поэтому и не приезжает", — оправдывала старушка внука.

Но самое печальное в этой истории то, в каких условиях Бэтти прожила последние годы. Несколько лет назад, когда ее здоровье ухудшилось, ее поместили в дом престарелых.Но это было отнюдь не элитное учреждение. Инспекция, проводившая здесь в прошлом году проверку, вынесла вердикт: условия проживания и уход за пациентами значительно ниже среднего уровня.

Напомним, у певицы Наташи Королевой умерла 94-летняя бабушка Соня, которая проживала в Киеве.