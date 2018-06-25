У частей тела Оли Поляковой появились собственные аккаунты в Instagram

Ноги и глаза певицы начали жить своей жизнью.
На своей странице в Instagram певица выложила скриншот нового аккаунта, где есть исключительно фото ног звезды.
"Мои ноги создали свой аккаунт. Неблагодарные, говорят, что это они сделали меня звездой, не ну не наглость?", - подписала фото Полякова.
Не удивительно, что эта знаменитая часть тела певицы привлекла столько внимания – ведь из роста Поляковой в 188 сантиметров, ноги занимают рекордных 127 сантиметров.
Также в Instagram появилась страница еще одной части тела артистки, - там выкладывают снятые вблизи глаза Поляковой.
Ранее Оля Полякова заинтриговала фанатов полуголым фото.
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