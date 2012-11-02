У Дакоты Джонсон новый роман — СМИ

Дакоте Джонсон — всего 28 лет, а вот Джону Хэмму — 46.

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Хотя на экране Дакота Джонсон смело появляется в самых откровенных сценах, в реальной жизни звезду "Пятьдесят оттенков серого" видят достаточно редко — и потому каждый ее выход для папарацци превращается в целое событие, особенно, если актрису удается застать с каким-нибудь мужчиной.

Об этом пишет popcornnews.

На прошлой неделе Дакота порадовала папарацци своим появлением в компании Джона Хэмма, звезды "Безумцев", после чего паре сразу приписали романтические отношения.

Виной всему, очевидно, стало то, что Дакота и Джон не просто пообщались друг с другом на каком-то официальном мероприятии, а провели несколько часов в кафе в Нью-Йорке, где их и подловили папарацци. Таблоиды, которые приписывают паре роман, не смущает разница актеров в возрасте: Дакоте Джонсон — всего 28 лет, а вот Джону Хэмму — 46, причем 18 из них он провел в отношениях с актрисой и сценаристкой Дженнифер Уэстфелдт, так, впрочем, и сочетавшись с ней браком.

Напомним, Дакота Джонсон рассказала о сексе с Джейми Дорнаном.