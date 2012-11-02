У Дакоты Джонсон новый роман — СМИ

Дакоте Джонсон — всего 28 лет, а вот Джону Хэмму — 46.
Об этом пишет popcornnews.
На прошлой неделе Дакота порадовала папарацци своим появлением в компании Джона Хэмма, звезды "Безумцев", после чего паре сразу приписали романтические отношения.
Виной всему, очевидно, стало то, что Дакота и Джон не просто пообщались друг с другом на каком-то официальном мероприятии, а провели несколько часов в кафе в Нью-Йорке, где их и подловили папарацци. Таблоиды, которые приписывают паре роман, не смущает разница актеров в возрасте: Дакоте Джонсон — всего 28 лет, а вот Джону Хэмму — 46, причем 18 из них он провел в отношениях с актрисой и сценаристкой Дженнифер Уэстфелдт, так, впрочем, и сочетавшись с ней браком.
Напомним, Дакота Джонсон рассказала о сексе с Джейми Дорнаном.