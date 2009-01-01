У Дакоты Джонсон роман с экс-возлюбленным миллиардером Эмбер Херд — СМИ

Сами звезды никаких комментариев по этому поводу не дают.

Дакота Джонсон Reuters

После расставания с Эмбер Херд Илон Маск грустил не долго.

Сейчас миллиардер встречается с другой популярной актрисой, звездой "Пятьдесят оттенков серого" Дакотой Джонсон, пишет popcornnews.

Источник сообщает, что 46-летний Маск активно ухаживает за 28-летней Джонсон и ради нее недавно бросил все дела и прилетел в Рио-де-Жанейро, где на тот момент находилась Дакота. Они провели там некоторое время, гуляя и наслаждаясь общением. Спустя несколько дней очевидцы видели актрису в аэропорту Лос-Анджелеса — выходящей с рейса из Бразилии.

Илон Маск Instagram

До Маска пресса сообщала о романе Дакоты с 46-летним актером Джоном Хэммом, поэтому очевидно, что девушку (или тех журналистов, что сочиняют о ней все новые сплетни) привлекают мужчины старше нее. А Илону, как мы знаем, по душе молодые и красивые актрисы, поэтому роман вполне может оказаться правдивым, однако пока сами звезды никаких комментариев по этому поводу не дают.

Напомним, рэпер Дрейк закрутил роман с супермоделью Беллой Хадид.