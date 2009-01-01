У Джигурды отобрали паспорт ДНР

Захарченко обьяснил, что предоставление Джигурде гражданства ДНР было совершено по ошибке.

Никита Джигурда Instagram

Об этом пишет zn.ua.

"Сегодня я подписал "указ" о лишении гражданства Никиты Джигурды", — заявил лидер террористической группировки ДНР Александр Захарченко в Донецке.

Он заявил, что предоставление Джигурде гражданства ДНР было совершено по ошибке. "Здесь произошла ошибка, мы ее устранили. Джигурда не гражданин "ДНР", — сказал Захарченко. Ранее сообщалось, что одиозный российский актер Никита Джигурда подал документы на получение "паспорта" "ДНР". К такому шагу, по словам Джигурды, его подтолкнул протест против "политики киевской власти". "Я детство провел в Донецке, но самое главное для меня была точка невозврата, когда в Одессе сожгли людей заживо. Я за русский язык на века, я русский артист и поэт украинского происхождения. Я сын Украины настоящий", — заявил Джигурда.

Напомним, Никита Джигурда собрался на "Евровидение" от ДНР.