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У Джигурды отобрали паспорт ДНР

Сегодня, 19:20

Захарченко обьяснил, что предоставление Джигурде гражданства ДНР было совершено по ошибке. 

Никита Джигурда
Никита Джигурда Instagram
Одиозный российский актер Никита Джигурда более не является "гражданином ДНР".

Об этом пишет zn.ua.

"Сегодня я подписал "указ" о лишении гражданства Никиты Джигурды", — заявил лидер террористической группировки ДНР Александр Захарченко в Донецке.

Он заявил, что предоставление Джигурде гражданства ДНР было совершено по ошибке. "Здесь произошла ошибка, мы ее устранили. Джигурда не гражданин "ДНР", — сказал Захарченко. Ранее сообщалось, что одиозный российский актер Никита Джигурда подал документы на получение "паспорта" "ДНР". К такому шагу, по словам Джигурды, его подтолкнул протест против "политики киевской власти". "Я детство провел в Донецке, но самое главное для меня была точка невозврата, когда в Одессе сожгли людей заживо. Я за русский язык на века, я русский артист и поэт украинского происхождения. Я сын Украины настоящий", — заявил Джигурда.

Напомним, Никита Джигурда собрался на "Евровидение" от ДНР.

Теги:  
Джигурда, гражданство, паспорт ДНР
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