У футболиста Степаненко родился третий сын

В семье Степаненко уже подрастает два старших сынишки — Ярослав появился на свет в 2013, а Святослав — в 2015-м.

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27-летний полузащитник донецкого "Шахтера" Тараса Степаненко 25 мая футболист стал отцом в третий раз.

Об этом он написал у себя на странице в Instagram.

"Я самый счастливый человек на свете. Любимая, спасибо за сына. 25.05.2017 Степаненко Мирон Тарасович", — написал футболист.

Мальчик родился с ростом — 53 см, и весом — 3150 г.

Instagram

Отметим, что в семье Степаненко уже подрастает два старших сынишки — Ярослав появился на свет в 2013, а Святослав — в 2015-м.