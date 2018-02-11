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У Ирины Шейк между ног прямо на подиуме лопнул облегающий костюм, фото

Вчера, 16:20
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1 / 4 Ненадежный наряд подвел Ирину Шейк во время показа (Фото: Shutterstock)

У известной модели произошел конфуз во время показа Филиппа Плейна.

Известная модель Ирина Шейк во время футуристического показа Philipp Plein в Нью-Йорке, попала в довольно неприятную ситуацию.

Супермодель в черном обтягивающем комбинезоне с кожаными вставками вышла на подиум в сопровождении гигантского робота. Наряд с надписью "I love Philipp Plein" прямо во время открытия показа лопнул по шву в интимном месте.

 Шейк не придала этому значение и продолжила дефилировать.

Появление 32-летней звезды шоу немецкого модельера Филиппа Плейна произвело фурор на Неделе моды.

Над головой Ирины светилась огромная летающая тарелка, прикрепленная к потолку, а за музыкальное сопровождение дефиле отвечала рэп-группа Migos. Возлюбленная Брэдли Купера была похожа на звезду фильма о супергероях.  

Ранее Ирина Шейк "разожгла" фанатов топлесс-фотосессией.
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Ирина Шейк, модель, показ, конфуз
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