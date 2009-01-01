У известного телеведущего украли дорогое зеркало от машины

Пропажа стоила примерно 8 000 гривен.
Об этом он написал у себя на странице в Instagram.
Телеведущий рассказал, что 14 марта у него из машины вытащили зеркало.
Кроме этого, он опубликовал фото автомобиля и сказал, сколько стоила пропажа: примерно 8 000 гривен.
Также Анатолич сообщил, что у его друга украли одну фару.
"Вчера у меня украли зеркало. Ну как зеркало-зеркальце, Карл! С подогревом, затемнением и сигналом "мертвых зон" стоит оно больше 300 евро (примерно — 8 000 грн.), но это детали, как в прямом, так и в переносном. А вот прислал знакомый- ночью украли фару. Одну! Видимо человек собирает странный автомобиль с фарой от кайена и зеркалом от мерса. А если серьезно, то я помню как снимали дворники на ночь на оболони, чтобы не увели. И вот опять", — написал в Сети Анатолий.
Напомним, у известного украинского художника украли картины.