У Кети Топурии страстный роман с рэпером — СМИ

Звезды встречаются уже около года.

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31 января в прессе появилась шокирующая новость: у солистки группы A'Studio Кети Топурии страстный роман с рэпером Гуфом.

Об этом пишет Life.ru.

Оказалось, что в январе артисты вместе отдыхали на острове Самуи.

Как удалось выяснить корреспондентам портала, звезды встречаются уже около года, но тщательно скрывают свои отношения.





Кети Топурия Instagram

Весь январь певица и музыкант отдыхали вдвоем в Таиланде, но всеми силами старались, чтобы об этом никто не узнал. Однако даже на уединенной вилле на Самуи им не удалось остаться незамеченными: в Сети появились совместные фото знаменитостей, обнимающихся во время принятия солнечных ванн. Правда, кадры явно были сделаны издалека и получились весьма плохого качества.

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Судя по всему, отношения пары завязались во время записи совместного трека "Где-то далеко". Фото с мужем из блога артистки давно пропали, что лишь подтверждает догадки журналистов о грядущем разводе.

Рэпер Гуф Instagram

Рэпер Гуф с родителями Instagram

Напомним, муж Виктории Бони променял ее на модель.