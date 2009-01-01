У Кети Топурии страстный роман с рэпером — СМИ

Звезды встречаются уже около года.
Об этом пишет Life.ru.
Оказалось, что в январе артисты вместе отдыхали на острове Самуи.
Как удалось выяснить корреспондентам портала, звезды встречаются уже около года, но тщательно скрывают свои отношения.
Весь январь певица и музыкант отдыхали вдвоем в Таиланде, но всеми силами старались, чтобы об этом никто не узнал. Однако даже на уединенной вилле на Самуи им не удалось остаться незамеченными: в Сети появились совместные фото знаменитостей, обнимающихся во время принятия солнечных ванн. Правда, кадры явно были сделаны издалека и получились весьма плохого качества.
Судя по всему, отношения пары завязались во время записи совместного трека "Где-то далеко". Фото с мужем из блога артистки давно пропали, что лишь подтверждает догадки журналистов о грядущем разводе.
Напомним, муж Виктории Бони променял ее на модель.