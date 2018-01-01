"У коня грива чище твоих волос": фанаты разнесли Волочкову за жутко неопрятный вид

Балерина поделилась фото с лошадью.

Балерина показала фото с лошадью instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась фото, которое тут же разнесли поклонники.

На своей странице в Instagram балерина выложила снимок, на котором она позирует с лошадью.

"Я так люблю лошадей… Они добрее, чем многие люди.. Скоро и подаренный мне чемпион фриз приедет!", - похвасталась балерина.

Однако подписчики обратили внимание не на красоту лошади, а на прическу балерины – по мнению фанатов, Волочкова не мыла волосы очень долгое время, и выглядит очень неопрятно.

"Вроде фото с конем, а волосы как будто корова языком облизала", "Боже копия какая", "Она даже на телевидение приходит на передачи с грязными волосами", "У коня грива чище твоих волос", - критиковали подписчики.

Подписчики раскритиковали балерину за грязные волосы instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова в кружевных трусах позировала топлес.

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