"У коня грива чище твоих волос": фанаты разнесли Волочкову за жутко неопрятный вид

Балерина поделилась фото с лошадью.
На своей странице в Instagram балерина выложила снимок, на котором она позирует с лошадью.
"Я так люблю лошадей… Они добрее, чем многие люди.. Скоро и подаренный мне чемпион фриз приедет!", - похвасталась балерина.
Однако подписчики обратили внимание не на красоту лошади, а на прическу балерины – по мнению фанатов, Волочкова не мыла волосы очень долгое время, и выглядит очень неопрятно.
"Вроде фото с конем, а волосы как будто корова языком облизала", "Боже копия какая", "Она даже на телевидение приходит на передачи с грязными волосами", "У коня грива чище твоих волос", - критиковали подписчики.
Ранее Анастасия Волочкова в кружевных трусах позировала топлес.
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