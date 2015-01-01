У королевы Елизаветы грипп: празднование Рождества под угрозой

Такой поворот событий стал полной неожиданностью.

Reuters

Фотографы, собравшиеся на лондонском вокзале King's Cross, чтобы заснять ежегодное отбытие королевы в ее поместье Сэндрингем, где она традиционно празднует Рождество со своей семьей, были жестоко разочарованы.

Об этом пишет 7 Дней, ссылаясь на издание people.com.

Всего за 30 минут до заранее назначенного времени появился официальный представитель Букингемского дворца, который объявил, что королева Елизавета не появится, поскольку и она, и ее супруг принц Филипп внезапно слегли, заболев гриппом.

Такой поворот событий стал полной неожиданностью, ведь буквально пару дней назад Елизавета приняла участие в торжественном обеде во дворце, где она начала праздновать Рождество со своими многочисленными родственниками. Но, видимо, именно на этом обеде кто-то из гостей и "наградил" случайно 90-летнюю королеву и ее 95-летнего мужа инфекцией. Представитель двора выразил надежду, что самочувствие Елизаветы и ее супруга улучшится к пятнице — настолько, чтобы она могла, прибыть в Сэндрингем хотя бы за день до Рождества. Ведь по давно сложившейся традиции, королева приезжает в свое поместье заранее, чтобы убедиться в том, что все приготовления к празднику идут должным образом.

Разумеется, все надеются, что здоровье Елизаветы быстро поправится. Однако если принять во внимание почтенный возраст королевы и ее мужа, то болезнь может и затянуться. По иронии судьбы, ранее в этом году Филипп, во время своего визита в один из медицинских исследовательских институтов Лондона, похвастался, беседуя с одним из специалистов, что "не болел гриппом уже лет сорок"! Но сейчас, он, как видно столкнулся с особенно агрессивным вирусом…

Если же королева не успеет поправиться, то празднование Рождества впервые за много лет окажется под угрозой. Впрочем, и без болезни Елизаветы, подготовка к торжеству проходила не так гладко, как обычно. Сначала принц Уильям и герцогиня Кэтрин объявили, что в этом году собираются встречать Рождество не в Сэндрингеме, а с семьей Кейт — в Баклбери. К тому же, до сих пор не известно, намерен ли присоединиться к королевскому празднованию принц Гарри. Дело в том, ходят слухи о том, что он хочет улететь на Рождество в Америку — к своей любимой девушке Меган Маркл.

Напомним, Кейт Миддлтон посоветовали взять модные уроки у Меган Маркл.