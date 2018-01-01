"У Лорак лицо как у Джокера": певица ошарашила фанатов жутким внешним видом

Певица поделилась фото в компании украинских знаменитостей.

Певица показала фото с презентации одежды Анны Андрийчук-Завгородней instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак шокировала поклонников чрезмерным макияжем на презентации коллекции одежды бренда "Annchoo" жены солиста группы "Время и Стекло" Анны Андрийчук-Завгородней.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, она позирует в компании своего мужа и украинских знаменитостей: Потапа, Насти Каменских, Николая Тищенко.

Поклонники отметили, что Лорак выглядит странно: либо она перестаралась с макияжем, либо испортила естественнуюкрасоту частыми визитами к пластическому хирургу.

"У Лорак лицо как у Джокера, все длиннее и длиннее, голова здоровая, а туловище короткое, жесть страхо*бище, а это Каменских чудо в перьях тоже, как вырядятся, красавицы бл*", "У Лорак такие глаза поросячьи и рот, как у клоуна!", - критиковали подписчики.

Фанаты сравнили Лорак с Джокером из-за яркой красной помады instagram.com/anilorak/

Ранее Ани Лорак покрасовалась в изумрудном блестящем жакете.

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