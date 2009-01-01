У Мадонны снова роман с Шоном Пенном — СМИ

Слухи об их воссоединении ходят уже давно.

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Спустя почти 30 лет после разрыва Мадонна и Шон Пенн снова вместе.

Об этом пишет graziamagazine.

По словам инсайдеров, они сблизились еще в прошлом году, однако грань дружбы не переходили.

Все изменилось во время ополчения общественности на 58-летнюю певицу из-за усыновления близняшек: якобы родной отец детей обвинял звезду в подлоге.

Чтобы справиться со стрессом Мадонна позвонила бывшему мужу Шону, который, конечно же, ее поддержал. Если верить источникам, то сейчас экс-супруги все время проводят вместе и, кажется, расставаться не собираются.

Впрочем, слухи об их воссоединении ходят уже давно: так, во время благотворительного аукциона Мадонны, певица со сцены призналась в своих чувствах Пенну. "Я все еще люблю тебя", — произнесла звезда. Актер, кстати, ответил ей взаимностью, и уже на собственном благотворительном мероприятии, Шон признался, что собирается сделать Мадонне повторное предложение. "Я собираюсь сделать что-то во второй раз, чтобы показать свое смирение", — сказал тогда актер.

Напомним, Мадонна показала музыкальные таланты своих удочеренных девочек.