У маленькой дочери Бейонсе будет собственная парфюмерная линия

Бренд имени Блу Айви будет в перспективе выпускать буквально все.

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У 5-летней дочери Бейонсе и Джей Зи, Блу Айви, в ближайшем будущем появятся не только братик и сестренка, но и собственная бьюти-линия.

Об этом пишет popcornnews.

Компания Бейонсе официально зарегистрировала в качестве торговой марки имя девочки, Blue Ivy Carter, для "дальнейшего коммерческого использования" — и уже разрабатывает косметику и парфюмерию для новой линии.

Как утверждает источник TMZ, бренд имени Блу Айви будет в перспективе выпускать буквально все — от продуктов для ухода за волосами и одежды до мобильных устройств и видео игр. Кстати, еще в 2012 году, когда Блу Айви только родилась, Бейонсе уже пыталась зарегистрировать торговую марку и выпустить под брендом Blue Ivy аромат для своей новорожденной дочери — но выяснила, что название Blue Ivy уже зарегистрировано. Теперь же певица просто добавила в конце фамилию Картер.

Первые продукты, которые появятся в продаже под брендом Blue Ivy Carter — это косметика и ароматы для девочек, а также серия продуктов по уходу за волосами. Сообщается, что к разработке дизайна упаковки Бейонсе собирается привлечь и свою 5-летнюю дочь, в честь которой линия получила свое название.

Напомним, в Сеть попала нежная фотосессия беременной Бейонсе.