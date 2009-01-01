У Марка Цукерберга родилась вторая дочь

Счастливые родители решили назвать новорожденную необычным именем — Август.

Марк Цукерберг и Принцилла Чан Facebook.com

Супруга создателя Facebook Марка Цукерберга , Присцилла Чан, родила дочь.

Об этом 33-летний американский программист сообщил лично на своей страничке в Facebook.

Его жена, 32-летняя Присцилла Чан, подарила ему еще одну дочку. Счастливые родители решили назвать новорожденную необычным именем — Август.

Какого числа именно Присцилла родила, не известно, но семья Марка уже успела запечатлеть семейный снимок, на котором, кстати, изображена и их старшая дочь Макс.

Напомним, у Сергея Притула родилась дочь.