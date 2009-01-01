У Мела Гибсона родился сын

У 61-летнего Гибсона уже есть восемь детей от двух предыдущих браков.

Мел Гибсон и Розалинд Росс Reuters

Об этом пишет издание People.

Еще одного наследника подарила актеру и режиссеру его девушка, 26-летняя Розалинд Росс. Мальчик родился 20 января в Лос-Анджелесе. Его назвали Ларс Джерард.

Это первый общий ребенок пары, тогда как у 61-летнего Гибсона уже есть восемь детей от двух предыдущих браков. Семь детей актеру подарила Робин Мур, и одного — российская модель и музыкант Оксана Григорьева.

Мел и Розалинда начали встречаться в 2015 году, после расставания Гибсона со спортсменкой Эшли Кусато.

Напомним, бывшая солистка Spice Girls родила сына и назвала его в честь Джорджа Майкла.