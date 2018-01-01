"У меня болезнь, которая хочет убить меня": Робби Уильямс признался, что борется с недугом

Певец страдает от психических расстройств.

Болезнь артиста усугубилась Фото: Reuters

Известный британский певец Робби Уильямс признался, что страдает от психических расстройств. Он поделился, что несколько раз был близок к смерти, и сравнил свою жизнь с жизнью легендарного музыканта Джорджа Майкла, который умер на Рождество 2016 года.

По мнению Уильямса, у них много общего. Оба артиста ушли из известных групп и начали сольную карьеру. По словам Уильямса они оба "боролись с теми же демонами внутри", сообщается в The Sun.

44-летний певец рассказал, что болезнь, с которой он уже несколько лет ведет борьбу, усугубилась.

"У меня болезнь, которая хочет убить меня, и это у меня в голове, поэтому я должен защищаться от этого", - признался Уильямс.

В настоящее время Уильямс находится в Австралии с шоу "Heavy Entertainment Show". Он поделился, что боится за свою жизнь, если он когда-либо остается один.

По словам певца, у него случаются моменты, когда ему совсем плохо, а надо выходить на сцену, а бывает наоборот, наступает период "блаженства", когда он чувствует себя невероятно счастливо.

Ранее Робби Уильямс пикантным снимком поздравил фанатов с Рождеством.