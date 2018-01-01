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"У меня весна и первый хвостик": Елена Кравец поделилась милым снимком первой прически дочери

Сегодня, 13:30

Поклонники порадовались за успехи малышки.

Кравец
Актриса выложила милое фото instagram.com/lennykravets
Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец поделилась милой фотографией своей дочери Катерины.

Снимком первой прически малышки, которая появилась на свет в августе 2016-го, звезда поделилась на своей странице в Instagram.

"Ничо не знаю! У меня весна и первый хвостик!", - подписала милое фото Кравец.

Поклонники артистки засыпали ее дочь комплиментами и порадовались за малышку.

"Супер хвостик!", "Ооо..как мило", "Восхитительный весенний хвостик!", "Поздравляю с первой прической!", - умилялись подписчики артистки.

Кравец
Елена завязала дочери первый хвостик instagram.com/lennykravets

Ранее Елена Кравец поделилась новым фото двойняшек.
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Елена Кравец, Квартал 95, дочь, Катя, фото
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