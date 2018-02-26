"Руки-базуки": фанаты уверены, что Волочкова перестаралась с фотошопом

Балерину обвинили в использовании фоторедактора.

Фанаты раскритиковали новое фото Волочковой volochkova_art/instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками новым фото, на котором она запечатлена со своим мужчиной Михаилом в то время, когда он делал с ней селфи.

"Только хотела записать вам видео..., а тут внезапно некто меня настиг и отвлек на селфи.. Я добрая и не отказала.. Он очень добрый, позитивный, страстный и просто хороший. Этот человек всегда появляется неожиданно, как Фигаро", - написала про своего возлюбленного Волочкова.

Подписчики заметили, что балерина на фото перестаралась с уменьшением талии с помощью фотошопа.

"У Михаила что-то руку разнесло. Рука базука", "Моряк Папай", "Перефотошопила", "Фотошоп в области живота", "Чем тоньше у Наськи живот тем толще у михрютки рука))) Фотошоп не освоила?", - писали юзеры.

Другие же подписчики отметили, что Волочкова просто втянула живот.

"Втягивая живот, она раздувает грудную клетку, ужасно", "Не фотошоп, просто Настя живот втянула вовремя", - заподозрили фанаты.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Фев 26, 2018 в 5:35 PST

А вот то самое фото, которое делал Михаил.

Публикация от Михаил (@laginru)Фев 26, 2018 в 5:11 PST

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