"Руки-базуки": фанаты уверены, что Волочкова перестаралась с фотошопом

Балерину обвинили в использовании фоторедактора.
"Только хотела записать вам видео..., а тут внезапно некто меня настиг и отвлек на селфи.. Я добрая и не отказала.. Он очень добрый, позитивный, страстный и просто хороший. Этот человек всегда появляется неожиданно, как Фигаро", - написала про своего возлюбленного Волочкова.
Подписчики заметили, что балерина на фото перестаралась с уменьшением талии с помощью фотошопа.
"У Михаила что-то руку разнесло. Рука базука", "Моряк Папай", "Перефотошопила", "Фотошоп в области живота", "Чем тоньше у Наськи живот тем толще у михрютки рука))) Фотошоп не освоила?", - писали юзеры.
Другие же подписчики отметили, что Волочкова просто втянула живот.
"Втягивая живот, она раздувает грудную клетку, ужасно", "Не фотошоп, просто Настя живот втянула вовремя", - заподозрили фанаты.
А вот то самое фото, которое делал Михаил.