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"У моей мамы мозги вышибло": дочь Панина грубо отозвалась о собственной матери

Сегодня, 14:09

Девочка резко ответила на комментарий пользователя.

Панин
Панин с дочерью Анной instagram.com/annapanina3019
Дочь скандального российского актера Алексея Панина Анна в грубой форме высказалась о своей матери Юлии Юдинцевой.

На странице в Instagram девочка опубликовала фото своего папы с правами, и объяснила под снимком, что у него не отбирали права, как успели об этом написать ряд российских СМИ,

Один из пользователей отметил, что ему очень жаль, что Аня не живет с мамой:  "Очень, очень жаль девочку, что не с матерью...".

На что дочь Панина не подбирала слов и грубо ответила подписчице о своей маме: "А мне жаль что у моей мамы мозги вышибло!".

Напомним, Панин и его бывшая жена до сих пор не могут решить, с кем должна жить Нюся. Девочка ездит с папой по разным ток-шоу, доказывая, что она хочет жить именно с ним. 

Панин
Девочка резко ответила на комментарий пользователя instagram.com/annapanina3019

Ранее стало известно, что из-за миллионных долгов имущество Панина могут выставить на торги.
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