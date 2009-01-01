У музыканта Фаррелла Уильямса родилось трое детей

Беременность своей супруги актер тщательно скрывал.

Фаррелл Уильямс Instagram

Американский певец Фаррелл Уильямс стал отцом четырех детей.

Об этом пишет kp.ua, ссылаясь на Vanity Fair.

Все дело в том, что супруга музыканта Рокет Уильямс подарила ему сразу троих ребятишек. Тройня появилась на свет в начале января, однако имена и пол малышек представитель артиста сообщить отказался.

Беременность своей супруги актер тщательно скрывал, поэтому рождение малышей стало для поклонников полной неожиданностью. Да еще и сразу тройня! У пары также есть 9-летний сын Рокет Уильямс.

Напомним, Екатерина Бужинская родила двойню.