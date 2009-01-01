У музыканта Фаррелла Уильямса родилось трое детей

Беременность своей супруги актер тщательно скрывал.
Об этом пишет kp.ua, ссылаясь на Vanity Fair.
Все дело в том, что супруга музыканта Рокет Уильямс подарила ему сразу троих ребятишек. Тройня появилась на свет в начале января, однако имена и пол малышек представитель артиста сообщить отказался.
Беременность своей супруги актер тщательно скрывал, поэтому рождение малышей стало для поклонников полной неожиданностью. Да еще и сразу тройня! У пары также есть 9-летний сын Рокет Уильямс.
Напомним, Екатерина Бужинская родила двойню.