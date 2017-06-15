У Наташи Королевой появился любовник — СМИ

Как уверяют в прессе, с этим мужчиной ее видят куда чаще, чем с собственным мужем Сергеем Глушко.

Наташа Королева Instagram

На днях в прессе появились слухи о том, что в отношениях 44-летней Наташи Королевой и 47-летнего Сергея Глушко все далеко не так гладко, как кажется на первый взгляд.

Об этом пишет Sobesednik.ru.

Журналисты не сомневаются, что совместные фотографии с мужем перестали появляться в Instagram певицы из-за нового кавалера.

Поговаривают, в личной жизни Наташи Королевой грядут серьезные перемены, которые она пока афишировать не хочет. Журналистам портала удалось выяснить, что в последнее время она очень много внимания уделяет молодому композитору Герману Титову.

Как уверяют в прессе, с этим мужчиной ее видят куда чаще, чем с собственным мужем Сергеем Глушко. "С Германом Наташа знакома очень давно, но в последнее время они стали общаться более тесно. Вы бы видели, как они смотрят друг на друга! Она уже и своему коллективу его представила. Мы все так поняли, что это надолго", — сообщили журналистам источники из окружения певицы. Поговаривают, отношения с Сергеем у Наташи становятся все хуже. Не так давно Глушко участвовал в одно из ток-шоу, где рассказывал о пережитом в США урагане. Организаторы программы пригласили Королеву поддержать мужа в студии, но она отказалась по неизвестным причинам. Журналисты попытались связаться и разузнать все у певицы. "Меня разводят по семь раз в году! Я что, должна каждый раз это комментировать? Все пытаются залезть в мою личную жизнь, но я этого делать не позволю", — заявила Королева, не подтвердив, но и не опровергнув слухи. Впрочем, очень возможно, что появление подобных сплетен в СМИ связано со скорым выходом новой совместной песни Королевой и Титова.

Публикация от Герман Титов (@germantitov_official) Июн 14 2017 в 10:37 PDT

Напомним, поклонники в шоке: Наташа Королева увеличила губы.