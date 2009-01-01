У Николая Караченцова обнаружили опухоль

Людмила заверила, что сейчас ее муж чувствует себя хорошо и не намерен запираться в четырех стенах.

Николай Караченцов, Людмила Поргина Instagram

Российский актер Николай Караченцов после страшной аварии снова столкнулся с проблемой со здоровьем.

Об этом dni.ru.

Супруга артиста, Людмила Поргина, рассказала: в легком звезды обнаружили опухоль. Именно лечением они были заняты в последнее время.

Он прошел обследование и лечение в Германии, отметила женщина. К счастью, злокачественных клеток в ней не отыскали.

Людмила заверила, что сейчас ее муж чувствует себя хорошо и не намерен запираться в четырех стенах.

Кроме того, жена артиста уверила: во время февральской аварии этого года не была нетрезвой.

"Представьте себе, 12 лет бороться за жизнь человека, напиться, сесть и убить всех четверых, и себя тоже? И ради чего это? У меня длинный день. Утром я наполнила багажник вином, водкой, шампанским, виски, чтобы привезти в ресторан для поминок... Все разбилось, мы не знаем, сколько лежали. Машина несколько раз перевернулась и легла набок. Вся шуба в крови, водке, вине, виски. Мы надышались, были все мокрыми", ― цитирует женщину издание.

Напомним, в ночь на 28-е февраля 2005-го года, Караченцов пострадал в результате страшной аварии.