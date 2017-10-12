У Оли Поляковой украли телефон на съемках шоу

Подписчики певицы возмущены произошедшим, однако считают, что телефон обязательно найдется.
Об этом огорченная артистка сообщила в своем Instagram.
"Только что на съемке Лига Смеха в Октябрьском Дворце украли мой iPhone прям из судейского кресла. Там очень важные для меня семейные фото и материалы, завтра поднимут съемку с камер, вора вычислю! Будьте людьми — верните за вознаграждение!" — написала Полякова.
Подписчики певицы возмущены произошедшим, однако они считают, что телефон обязательно найдется.