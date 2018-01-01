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У победительницы Евровидения-2018 сломался хрустальный микрофон, врученный Собралом

Сегодня, 11:05

Израильской певице вручили еще один трофей.

Нетта Барзилай,хрустальный микрофон
Нетта Барзилай получала еще один трофей "Евровидения-2018" Reuters
Победительнице песенного конкурса Евровидение-2018 в Португалии израильской певице Нетте Барзилай вручили еще один хрустальный микрофон.

Трофей, который исполнительнице вручил победитель мероприятия в 2017-м португалец Сальвадор Собрал, сломался, пишет ТСН.

"Интересно, что во время пресс-конференции супервайзер Евровидения Йон Ула Санд вручил Нетте еще один… хрустальный микрофон", — отметило издание.

Напомним, финал Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в португальской столице Лиссабоне, по итогам голосования представитель Украины Melovin (Константин Бочаров) занял 17 место из 26 возможных.

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Теги:  
Нетта Барзилай, Сальвадор Собрал, Евровидение, Йон Ула Санд, Евровидение-2018, хрустальный микрофон
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