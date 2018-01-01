У победительницы Евровидения-2018 сломался хрустальный микрофон, врученный Собралом

Израильской певице вручили еще один трофей.
Трофей, который исполнительнице вручил победитель мероприятия в 2017-м португалец Сальвадор Собрал, сломался, пишет ТСН.
"Интересно, что во время пресс-конференции супервайзер Евровидения Йон Ула Санд вручил Нетте еще один… хрустальный микрофон", — отметило издание.
Напомним, финал Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в португальской столице Лиссабоне, по итогам голосования представитель Украины Melovin (Константин Бочаров) занял 17 место из 26 возможных.
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