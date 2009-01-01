У Поляковой нет богатого мужа, поэтому она не участвует в конкурсах красоты

Артистка презентовала новую песню под названием "Бывший".

Оля Полякова Instagram

Артистка презентовала новую песню под названием "Бывший", пишет Ivona.

После яркой премьеры и красочного шоу звезды на сцену вышли ведущие вечера Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Ведущие поинтересовались у Поляковой, хотела бы певица также принять участие в конкурсах красоты, ведь есть не только разные Мисс, но и Миссис для замужних женщин.

"Это вы имеете виду, вот этот конкурс, где Камалия выиграла? У меня просто нет такого богато мужа, который купил бы мне победу", — ответила Полякова.

Отметим, украинская певица Камалия в 2008 году выиграла конкурс "Миссис Мира".

Напомним, активистка Femen обнажилась на конкурсе красоты в Киеве.