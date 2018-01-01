"У руля Кощей бессменный": Сеть взорвала язвительная песня о выборах в России

Российская певица представила необычную песню.

Black Russian Mama представила язвительную песню Скриншот YouTube

В Сети появилось видео на песню "Выборы" в исполнении Black Russian Mama. Ролик посвящен предстоящим выборам, которые намечены в России на 18 марта.

Клип, в котором Black Russian Mama стебется над кандидатами в президенты, и в сатирической форме рассказывает о недостатках государства, было опубликовано на YouTube.

За сутки видео посмотрели более 118 тысяч раз и прокомментировали более 700 пользователей, которые остались в восторге от песни, и "подписываются под каждым словом".

"Классный клип и особенно слова песни! Было бы здорово, если бы это была всего лишь сатира, а не наша реальность, но увы. Ведь на самом деле... "выборы есть, а выбора нет"."

"Очень, очень круто!))))))) Прям в тему! Особенно понравилась фраза: "Кто следующий президент гадают на кофейной гуще, а следующего - не будет. Будет предыдущий". Black Russian Mama вы супер!))))"

"Супер!чётко! Кощей бессменный"

"На фоне продажных блогеров как глоток воздуха"

"Это настолько жиза что я орала прям Ты настолько честно сказала что не один из этих дебилов не смогла сказать правду как ты".

Ранее российские звезды записали гимн Путину.