У Руслана Квинты любовь с экс-участницей группы Nikita

Композитор признался, что добиться внимания девушки было непросто.

Руслан Квинта и Анастасия Кумейко Viva.ua

Известный украинский композитор Руслан Квинта накануне своего большого концерта-бенефиса "Небо — это я", который состоится 23 марта во Дворце спорта, стал героем журнала "VIVA!".

Маэстро впервые откровенно рассказал о возлюбленной.

Избранницей композитора стала певица, экс-солистка группы Nikita Нана (Анастасия Кумейко — настоящее имя).

Руслан Квинта признался, что добиться внимания девушки было непросто, но все усилия того стоили, ведь Нана стала для него поддержкой и вдохновением: "Она стала моим путеводителем. Она направляет, куда мне идти, что делать…Она стала моим талисманом. С Настиным появлением я почувствовал, что жизнь стала интересней и здоровее. Я стал меньше болеть, хотя раньше то грипп, то простуды случались не реже четырех-пяти раз в год. Все это прошло. Я стал светлее, прямо сияю. И люди это замечают. И причина в том, что я встретил настоящую любовь…".

Напомним, участница группы Nikita устроила жаркую фотосессию.