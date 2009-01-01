У Русланы Писанки появилась тайная преемница

Подопечная актрисы перевоплотится в колоритную Наталку в спектакле "Поезд "Одесса-мама".

Руслана Писанка Главред

Известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка представила свою театральную преемницу.

Несколько сезонов Руслана играла одну из главных ролей в самом известном украинском спектакле "Поезд "Одесса-мама".

С этой постановкой труппа объездила всю Украину. Но из-за участия в новом сезоне телевизионного шоу "Зважені та щасливі" у народной любимицы просто не осталось времени на театр. Уход главной звезды "Поезда" стал настоящим ударом для всей творческой команды, продюсеры несколько месяцев искали замену, многочисленные поиски долгое время не приносили результатов. Пока однажды на кастинг не пришла молодая и харизматичная актриса Тамара Антропова. Ее кандидатуру одобрила и Руслана Писанка. За спиной у девушки многолетний опыт. Ученица известного театрального режиссера и педагога Эдуарда Митницкого. Между прочим, своей крестной мамой в кино и театре Тамара считает Аду Роговцеву.

"По фактуре Тамара, конечно, совсем не такая, как Руслана, но она берет другим, — рассказал накануне спектакля, который пройдет в столице 31 октября в Театре Оперетты — Олег Филимонов. — Она драматическая актриса, но при этом очень пластичная, окончила цирковое училище, пластично танцует, садится на шпагат. Спектакль приобрел иное звучание, сместились акценты, что тоже хорошо. Мы уже отправились в тур, постановка с участием Тамары имеет большой успех. Уверен, что зрители, которые видели этот спектакль с Русланой, найдут для себя много интересного в обновленной версии!".

По словам Филимонова, несмотря на то, что с Русланой его связывают десятилетия дружбы и совместной работы, даже он долгое время не мог с ней связаться, чтобы получить добро на новую героиню. "По условиям шоу Руслана не выходила на связь. У них забрали телефоны, гаджеты. У нее все нормально, но по контракту до Нового года она не может показываться на публичных мероприятиях. "Руслана здорово похудела! Но я, как человек много раз в жизни сидевший на диетах, скажу: теряешь вес с легкостью, главное — все это не вернуть. Для здоровья тяжело и с графиком актерским непросто, вечером работаешь, а потом нужно поужинать, ведь последний раз ешь в два часа дня, на сцену выходить сытым нельзя. В общем, все это сложные психологические трудности нашей работы".

Напомним, Руслана Писанка объяснила, почему украинцы едут на заработки в Россию.