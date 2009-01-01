У Скарлетт Йоханссон роман с известным ведущим — СМИ

Пару заметили вместе на вечеринке в Нью-Йорке.

Скарлетт Йоханссон Instagram

Обольстительная блондинка Скарлетт Йоханссон начала встречаться с ведущим Колином Жостом.

Об этом пишет ivona, ссылаясь на Enews.

Сообщается, что у 32-летней Скарлетт Йоханссон роман с 34-летним телеведущим шоу Saturday Night Live Колином Жостом.

Журналисты сделали такой вывод после того, как пару заметили вместе на вечеринке в Нью-Йорке. Весь вечер они не отходили друг от друга, шутили, флиртовали и обнимались.

"У них нет серьезных отношений, но им весело вместе. Они нравятся друг другу", — прокомментировали источники из окружения Скарлетт.

Напомним, по информации СМИ, у Бориса Гребенщикова роман с бывшей женой Кончаловского.