У супермодели Бар Рафаэли родилась вторая дочь

Девочку родители решили назвать Эль.

Бар Рафаэли Instagram

Израильская супермодель Бар Рафаэли во второй раз стала мамой.

Об этом пишет elle.ru.

Супермодель и ее супруг, бизнесмен Ади Эзра, празднуют пополнение в семье.

Пресс-секретарь медицинского центра Тель-Авива, в котором во время беременности наблюдалась Рафаэли, подтвердил, что 20 октября Бар родила дочь. По словам представителя клиники, мама и малышка чувствуют себя хорошо и планируют отправиться домой уже в понедельник. Девочку родители решили назвать Эль.

Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli) Авг 30 2017 в 8:51 PDT

У супермодели и директора компании Neto ME Holdings Ltd уже есть дочь Лив, которая появилась на свет летом 2016 года.

Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli) Сен 14 2017 в 9:14 PDT

С Ади Эзрой Рафаэли познакомилась в 2012 году через общих друзей. Весной 2015-го они объявили о помолвке и сыграли свадьбу в сентябре того же года в долине горы Кармель в Израиле.

Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli) Сен 27 2017 в 12:28 PDT

Напомним, известная теннисистка Серена Уильямс впервые стала мамой.