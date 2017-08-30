У супермодели Бар Рафаэли родилась вторая дочь

Девочку родители решили назвать Эль.
Об этом пишет elle.ru.
Супермодель и ее супруг, бизнесмен Ади Эзра, празднуют пополнение в семье.
Пресс-секретарь медицинского центра Тель-Авива, в котором во время беременности наблюдалась Рафаэли, подтвердил, что 20 октября Бар родила дочь. По словам представителя клиники, мама и малышка чувствуют себя хорошо и планируют отправиться домой уже в понедельник. Девочку родители решили назвать Эль.
У супермодели и директора компании Neto ME Holdings Ltd уже есть дочь Лив, которая появилась на свет летом 2016 года.
С Ади Эзрой Рафаэли познакомилась в 2012 году через общих друзей. Весной 2015-го они объявили о помолвке и сыграли свадьбу в сентябре того же года в долине горы Кармель в Израиле.
Напомним, известная теннисистка Серена Уильямс впервые стала мамой.