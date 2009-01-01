У Святослава Вакарчука на концерте сгорели джинсы

Музыкант поблагодарил поклонников за "жаркую встречу".
Фронтмен коллектива Святослав Вакарчук на своей странице в Twitter назвал концерт "историческим".
У артиста на концерте даже сгорели джинсы.
"Франковск! Ну вы и зажгли! Джинсы сгорели! Едва сам спасся!", — написал музыкант.
Франківськ! Ну ви і запалили! Джинси згоріли! Ледве сам врятувався! pic.twitter.com/yDvXyvf93g— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 30 мая 2017 г.
Музыкант поблагодарил поклонников за "жаркую встречу".
Напомним, Святослав Вакарчук посвятил песню погибшим в Манчестере во время теракта.