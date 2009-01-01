У Святослава Вакарчука на концерте сгорели джинсы

Музыкант поблагодарил поклонников за "жаркую встречу".

Фронтмен коллектива Святослав Вакарчук на своей странице в Twitter назвал концерт "историческим".

У артиста на концерте даже сгорели джинсы.

"Франковск! Ну вы и зажгли! Джинсы сгорели! Едва сам спасся!", — написал музыкант.

Франківськ! Ну ви і запалили! Джинси згоріли! Ледве сам врятувався! pic.twitter.com/yDvXyvf93g — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 30 мая 2017 г.

Музыкант поблагодарил поклонников за "жаркую встречу".

Напомним, Святослав Вакарчук посвятил песню погибшим в Манчестере во время теракта.