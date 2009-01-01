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У Святослава Вакарчука на концерте сгорели джинсы

Сегодня, 12:58

Музыкант поблагодарил поклонников за "жаркую встречу".

Святослав Вакарчук
30 мая, в Ивано-Франковске состоялся концерт группы "Океан Ельзи".

Фронтмен коллектива Святослав Вакарчук на своей странице в Twitter назвал концерт "историческим". 

У артиста на концерте даже сгорели джинсы.

"Франковск! Ну вы и зажгли! Джинсы сгорели! Едва сам спасся!", — написал музыкант.


Музыкант поблагодарил поклонников за "жаркую встречу".

Напомним, Святослав Вакарчук посвятил песню погибшим в Манчестере во время теракта.

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Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, концерт, джинсы
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