У Уитни Хьюстон были лесбийские отношения с помощницей — СМИ

Костюмерша Уитни Эллин Лавар считает, что певица была не лесбиянкой, а бисексуалкой.

Уитни Хьюстон Скриншот

По мнению близких друзей покойной американской певицы Уитни Хьюстон, звезда состояла в лесбийских отношениях со своей помощницей.

Об этом пишет DailyMail со ссылкой на документальный фильм о жизни знаменитости.

Самые близкие люди Уитни утверждают, что она встречалась с 56-летней на сегодняшний день Робин Кроуфорд, в течение 20 лет работавшей у артистки. Они встретились, когда Робин было 16 лет. Помощница проработала у Уитни до 2000 года, — передает Topnews.

После смерти певицы в 2012 году, ее бывший муж Бобби Браун заявил, что Уитни Хьюстон все была бы жива, если бы могла открыто говорить о своих сексуальных предпочтениях.

По словам ее бывшего телохранителя Дэвида Робертса, Робин Кроуфорд и Бобби Браун даже соперничали между собой, борясь за внимание певицы.

"Я не знаю, какие нужны доказательства, но это были самые близкие отношения Уитни. Они (с Робин – прим. ред.) разделили дом вместе; они часто разделяли одну и ту же кровать. Я думаю, самое главное, что это были самые продуктивные и творческие отношения, которые у нее были за 15 лет", — признался журналистам продюсер документального фильма Ник Брумфилд.

В свою очередь, костюмерша Уитни Эллин Лавар считает, что певица была не лесбиянкой, а бисексуалкой, и испытывала чувства как к Робин, так и к мужу Бобби Брауну.

Кроме того, издание пишет о том, что певицу к наркотикам пристрастил вовсе не Бобби Браун, а ее братья, с которыми она росла на улицах Нью-Джерси. Также отмечается постоянное давление и даже насилие, которому Уитни подвергалась в семье: кроме проблем во взаимоотношениях с мужем, по мнению Ника Брумфильда, с артисткой жестоко обращалась ее мать Сисси.

Напомним, родственники Уитни Хьюстон настаивают на эксгумации тел певицы и ее дочери.