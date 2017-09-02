У украинской певицы угнали дорогой автомобиль

В угоне внедорожника подозревается двое мужчин.
Об этом "Обозреватель" узнал из собственных источников.
Случай произошел в четверг днем, 5 октября.
Как стало известно, преступники "увели" автомобиль, когда тот был припаркован рядом с ТРЦ Dream Town в Оболонском районе.
В угоне внедорожника подозревается двое мужчин: один из них киевлянин, другой житель Житомирской области. Для совершения угона преступники использовали спецустройство, с помощью которого отключили сигнализацию.
Издание связалось с Анной Алишер, которая рассказала подробности случившегося.
"Я припарковала автомобиль на обочине, а сама пошла в продуктовый магазин, в котором находилась около часа. Когда вернулась, автомобиля не было", — рассказала певица.
Анна сообщила об угоне в полицию. Вскоре полицейские ей перезвонили и сообщили, что ее автомобиль обнаружен.
Позже звезда узнала, что, благодаря угону ее внедорожника, силовикам удалось "повязать" группу профессиональных воров. В гаражах под Киевом правоохранители обнаружили автопарк похищенных авто.
На сегодняшний день внедорожник артистки находится в полиции, сама же Анна Алишер практически всю ночь провела в участке, где давала показания и оформляла документы и все это накануне сольного концерта в Киеве.
Находясь в полиции, певица узнала, что воры выбрали ее жертвой не случайно: преступники видели, что дорогим внедорожником управляет симпатичная женщина и рассчитывали, что машину будет несложно угнать. За Анной Алишер злоумышленники некоторое время следили, и решили действовать, когда она припарковала авто рядом с ТРЦ.
Звезда призналась, что не ожидала от полицейских такой оперативности в поимке угонщиков и очень им благодарна.