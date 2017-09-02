У украинской певицы угнали дорогой автомобиль

В угоне внедорожника подозревается двое мужчин.

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В Киеве полиция задержала преступников, которые похитили внедорожник Toyota Land Cruiser-200 у солистки дуэта "Жемчуг" Анны Алишер.

Об этом "Обозреватель" узнал из собственных источников.

Случай произошел в четверг днем, 5 октября.

Как стало известно, преступники "увели" автомобиль, когда тот был припаркован рядом с ТРЦ Dream Town в Оболонском районе.

В угоне внедорожника подозревается двое мужчин: один из них киевлянин, другой житель Житомирской области. Для совершения угона преступники использовали спецустройство, с помощью которого отключили сигнализацию.

Публикация от Anna Alisher (@annaalisher) Сен 6 2017 в 9:59 PDT

Издание связалось с Анной Алишер, которая рассказала подробности случившегося.

"Я припарковала автомобиль на обочине, а сама пошла в продуктовый магазин, в котором находилась около часа. Когда вернулась, автомобиля не было", — рассказала певица.

Публикация от Anna Alisher (@annaalisher) Сен 2 2017 в 9:12 PDT

Анна сообщила об угоне в полицию. Вскоре полицейские ей перезвонили и сообщили, что ее автомобиль обнаружен.

Позже звезда узнала, что, благодаря угону ее внедорожника, силовикам удалось "повязать" группу профессиональных воров. В гаражах под Киевом правоохранители обнаружили автопарк похищенных авто.

На сегодняшний день внедорожник артистки находится в полиции, сама же Анна Алишер практически всю ночь провела в участке, где давала показания и оформляла документы и все это накануне сольного концерта в Киеве.

Публикация от Anna Alisher (@annaalisher) Сен 10 2017 в 9:37 PDT

Находясь в полиции, певица узнала, что воры выбрали ее жертвой не случайно: преступники видели, что дорогим внедорожником управляет симпатичная женщина и рассчитывали, что машину будет несложно угнать. За Анной Алишер злоумышленники некоторое время следили, и решили действовать, когда она припарковала авто рядом с ТРЦ.

Звезда призналась, что не ожидала от полицейских такой оперативности в поимке угонщиков и очень им благодарна.

Напомним, в Киеве угнали автомобиль Лилии Подкопаевой.