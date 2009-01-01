У Веры Брежневой увеличилась грудь

Ранее у певицы была "двоечка", а сейчас — полный третий размер.
Об этом пишет kp.ua.
На одном из снимков на ее странице в Instgram артистка запечатлена в одежде без пуш-апа, так-сказать, в бюстовом стиле "натюрель", то всплыл ненавязчивый вывод: ну вот, и Брежнева добралась к силикону. "Вера решилась на пластическую операцию? Какое разочарование!" — плакались почитатели таланта знаменитости.
Вооружившись снимками Веры Брежневой "до" и "после", издание озадачиои вопросом о пластике одного из ведущих украинских пластических хирургов, Дмитрия Слоссера.
"Вера — мать двух детей, а после родов и грудного вскармливая, как известно, происходят изменения в груди, и не в лучшую сторону, — объясняет Слоссер. — Неизбежно уменьшение объема тканей молочной железы, а иногда и бывает, что ткань молочной железы замещается жировой тканью. Желание любого человека соответствовать тем физическим кондициям, которые производят впечатление на мужчин, вполне естественно. Думаю, в нашей стране это ненаказуемо (улыбается). В данном случае — изменения на лицо, то бишь, — на грудь. Которая, в случае артистки, увеличилась на 1 размер. Если судить по фотографиям, ранее у певицы была "двоечка", а сейчас — полный третий размер, причем очень хорошо увеличился верхний полюс. Несомненно, декольте Брежневой выглядит сейчас гораздо привлекательнее для противоположного пола", — сказал специалист.
Сама Вера пока не комментирует изменения во внешности.
Напомним, Анна Калашникова увеличила не только грудь, но сделала и коррекцию лица.