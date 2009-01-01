У Веры Брежневой увеличилась грудь

Ранее у певицы была "двоечка", а сейчас — полный третий размер.

Вера Брежнева Instagram

По мнению поклонников Веры Брежневой еще пару месяцев назад ее формы были заметно скромнее.

Об этом пишет kp.ua.

На одном из снимков на ее странице в Instgram артистка запечатлена в одежде без пуш-апа, так-сказать, в бюстовом стиле "натюрель", то всплыл ненавязчивый вывод: ну вот, и Брежнева добралась к силикону. "Вера решилась на пластическую операцию? Какое разочарование!" — плакались почитатели таланта знаменитости.

Вооружившись снимками Веры Брежневой "до" и "после", издание озадачиои вопросом о пластике одного из ведущих украинских пластических хирургов, Дмитрия Слоссера.

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"Вера — мать двух детей, а после родов и грудного вскармливая, как известно, происходят изменения в груди, и не в лучшую сторону, — объясняет Слоссер. — Неизбежно уменьшение объема тканей молочной железы, а иногда и бывает, что ткань молочной железы замещается жировой тканью. Желание любого человека соответствовать тем физическим кондициям, которые производят впечатление на мужчин, вполне естественно. Думаю, в нашей стране это ненаказуемо (улыбается). В данном случае — изменения на лицо, то бишь, — на грудь. Которая, в случае артистки, увеличилась на 1 размер. Если судить по фотографиям, ранее у певицы была "двоечка", а сейчас — полный третий размер, причем очень хорошо увеличился верхний полюс. Несомненно, декольте Брежневой выглядит сейчас гораздо привлекательнее для противоположного пола", — сказал специалист.

Сама Вера пока не комментирует изменения во внешности.

Напомним, Анна Калашникова увеличила не только грудь, но сделала и коррекцию лица.